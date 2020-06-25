Собянин рассказал о системе дистанционного голосования в столице

https://static.news.ru/photo/a6ee6082-b79d-11ea-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что систему дистанционного электронного голосования в российской столице сделали более мощной.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24». По словам градоначальника, столичные власти учли опыт использования системы на прошлых выборах, что позволило улучшить её. Он отметил, что присоединение Нижегородской области к электронному голосованию создало дополнительные технические сложности наряду с появлением возможности записи на голосование через федеральный портал «Госуслуги».

С учётом прошлых выборов мы сделали эту систему более мощной, хотя у нас и другие объёмы для голосования, количество людей, которые записались, — заявил Собянин.

По его словам, на прошлых выборах «были нюансы», когда избиратель, выводя бюллетень на смартфон, должен был проголосовать в течение 15 минут. Если он по каким-то причинам не успевал это сделать, бюллетень исчезал. В связи с этим на нынешнем голосовании добавлена опция, благодаря которой отдать свой голос можно в течение всего времени, пока гаджет включён, передаёт РИА Новости.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не делают поспешных выводов из первых результатов по явке на общероссийском голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию.