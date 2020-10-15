Собянин объяснил необходимость введения системы чек-инов в ночных клубах

https://static.news.ru/photo/ca4d068a-0f06-11eb-b455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, зачем вводится идентификация посетителей ночных клубов, баров и ресторанов. Она позволит оперативно выявлять контактных лиц в случае заражения COVID-19 и предотвратить закрытие заведений.

Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие, — пояснил Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

В Москве наблюдается рост числа заболевших. За последние сутки подтверждено 3942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Показатели заражений за эту неделю на 29% превышают предыдущую. За сутки госпитализировано 1196 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек.

Ввиду ухудшения эпидситуации власти Москвы вводят всё новые ограничительные меры. Однако локдауна они пока не обещают. Так, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

Ранее власти столицы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт не будут пускать без масок и перчаток, писал NEWS.ru.