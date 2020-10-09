Собянин призвал москвичей чуть-чуть потерпеть до вакцинации

https://static.news.ru/photo/fc9bad44-0a2e-11eb-88b4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан потерпеть до начала массовой вакцинации от коронавируса.

Люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Всё это понятно, но нам ещё надо продержаться несколько месяцев, — заявил столичный градоначальник в интервью Первому каналу.

Собянин подчеркнул, что скоро начнётся массовый выпуск вакцины от COVID-19, который снимет все проблемы, связанные с пандемией. До этого момента москвичам следует сконцентрироваться и собраться, «чтобы избежать какого-либо коллапса», сказал московский мэр.

Как передавал NEWS.ru, Собянин заверил, что власти Москвы не пытаются искажать или замалчивать информацию о распространении коронавируса.

За прошедшие сутки в Москве выявили 3701 новый случай COVID-19. Жертвами болезни за последний отчётный период в столице стали 33 человека. За всё время пандемии в Москве зафиксировано 321 812 заражений и 5530 летальных исходов.