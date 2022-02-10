Собаки на сене: дилеров обвинили в создании дефицита новых авто

Сотрудников российских автосалонов заподозрили в торговле местами в очереди на покупку новых машин. О появлении такой схемы рассказали юристы, а также представители профильных автомобильных организаций. По словам специалистов, схема вполне рабочая: дилеры создают искусственный дефицит новых автомобилей, после чего появляются многочисленные предложения приобрести машину мечты побыстрее. Цена на такую услугу варьируется в среднем от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля. Как выяснилось, нетерпеливые клиенты довольно охотно «клюют» на такой маркетинговый ход.

Искусственный дефицит

Александр из Подмосковья готов за 40 тысяч рублей продать место в очереди на покупку новенькой Skoda Kodiaq. Мужчина рассказал NEWS.ru, что забронировал эту машину еще осенью. Говорит, что комплектация «очень хорошая», если заказать точно такой автомобиль, то, по его словам, «будешь ждать пять-восемь месяцев, не меньше».

В ходе торга собеседник соглашается сбросить 10 тысяч рублей. Позднее выясняется, что сам он – сотрудник одного из автосалонов, и, судя по всему, изначально указанный кроссовер покупать и не собирался.

Сегодня продажа мест в очереди на покупку нового автомобиля – весьма распространённое явление. Это стало возможным благодаря возникшему дефициту. Однако теперь эксперты сомневаются в том, что дефицит как таковой вообще имеется.

Объявлениями о продаже мест в очереди на приобретение новой машины буквально забита вся Сеть. Например, Григорий из Екатеринбурга готов за 100 тысяч рублей переуступить право покупки новенького Toyota Rav 4, Сергей из Тюмени за такую же услугу просит 300 тысяч рублей, правда, на кону – новенький Land Cruiser Prado. Роман из Ярославля продает место в очереди на покупку Lada Vesta. К слову, он не единственный, кто готов продать место в очереди на приобретение машин из бюджетного рыночного сегмента.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Национальном автомобильном союзе утверждают: такая ситуация стала возможна потому, что дилеры своими же руками «создали дефицит».

Период дефицита новых автомобилей по объективным причинам давно прошёл. Нынешний дефицит – искусственный, он раздут намеренно, – заявил NEWS.ru вице-президент организации Антон Шапарин.

По его словам, дилеры сегодня продолжают вести себя, «как собаки на сене». Шапарин говорит, что многие по-прежнему готовы продавать машины только с дорогостоящим дополнительным оборудованием, и никак иначе. Собеседник издания заверил, что сейчас автомобильные дилеры «показывают фантастическую доходность, которой никогда ранее у них не было».

Очевидно, что искусственный дефицит породил и иной тренд – тотальную продажу мест в очереди, пояснил в разговоре с NEWS.ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, менеджеры автосалонов вполне могут быть вписаны в эту схему торговли. Получается незатейливая, но вполне успешная бизнес-модель: нагнетаемый дефицит автоматически создаёт невиданный ажиотаж, в информационное пространство регулярно вбрасываются сообщения о том, что желаемый автомобиль возможно приобрести в лучшем случае не ранее, чем через год-два. Одновременно с этим появляются «спасители», готовые ускорить процесс покупки. На финише автомобилиста ожидает автомобиль с «допами» в размере в среднем от 300 до 2 млн рублей.

Основатель адвокатского бюро «Законоведь» Григорий Сарбаев в беседе с NEWS.ru, также предположил, что ажиотаж с очередями создаётся искусственно и имеет своей целью дополнительный заработок менеджеров автосалонов.

Без инсайдерской информации о поставках машин невозможно точно определить, на какие модели возникнет очередь. Также встают чисто юридические вопросы – например, на каком основании менеджер меняет покупателя, стоящего в очереди на другое лицо, хотя должен был просто подвинуть очерёдность, – пояснил Сарбаев.

Robert Michael/ZB/Global Look Press

Он пояснил, что очередь легко создать, поскольку сумма авансирования покупки, то есть постановка в очередь, довольно низка, и найти несколько «мёртвых душ» для проведения такой операции труда не составляет.

Менеджеры в деле

Менеджер по продажам одного из крупных автосалонов рассказал NEWS.ru, что описанная схема в условиях дефицита работает практически повсеместно.

Зачастую бывает так: менеджеры получают информацию о готовящихся поставках нескольких машин. После этого привлекают «своих» людей: они заключают предварительный договор на покупку – порой для этого достаточно внести скромную сумму – до 10 тысяч рублей. Собственно, после этого места можно выставлять на продажу, – рассказал собеседник издания.

По его словам, спросом пользуются либо «редкие» автомобили, либо пользующиеся повышенным спросом в конкретный период времени, либо особые комплектации – например, базовые, без дополнительных «наворотов», которые автосалоны не любят реализовывать. В числе популярных моделей сегодня – Toyota Rav 4, Toyota Land Cruiser 300, Skoda Octavia и Kodiaq, Volkswagen Passat Alltrack.

Места в очереди раскупаются довольно быстро. Люди рассуждают так: чем ждать несколько лишних месяцев, проще и подчас выгоднее доплатить лишние 100-150 тысяч рублей. Тем более за срок ожидания цена на новый автомобиль может подняться несколько раз, – объяснил собеседник NEWS.ru.

Он также рассказал, что при телефонном разговоре менеджеры почти всегда обнадёживают потенциального покупателя – им важно, чтобы человек во что бы то ни стало приехал в салон. В дальнейшем клиенту либо предлагают купить автомобиль с более высокой комплектацией, либо «забитый» дополнительным оборудованием. При этом зачастую даже такое дорогостоящее приобретение преподносится как подарок: потенциальный покупатель выбирает машину, потом вдруг обнаруживается, что такой версии нет в наличии или же она забронирована. В таком случае продавец и может достать пресловутый «пряник», вдруг «вспомнив» о другом клиенте, который давно стоит в очереди. Последний в свою очередь после театральных препирательств соглашается за определённую плату переуступить право покупки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов не увидел ничего удивительного в появлении подобного бизнеса. Он сообщил, что новых автомобилей по-прежнему не хватает, поэтому в такой ситуации находятся желающие на этом навариться.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили, что дефицит новых автомобилей сохраняется, хотя зафиксировали улучшение ситуации, по сравнению с прошлой осенью.

Но проблема нехватки полупроводников и остановки заводов остаётся, поэтому пока рано говорить о возвращении доковидного уровня. Мы надеемся на улучшение ситуации во второй половине 2022 года, – сообщила NEWS.ru PR-менеджер организации Вера Павлова.

По данным «Авотостата» в 2021 году россияне потратили на 22% больше средств на покупку автомобилей, чем годом ранее. Так, траты россиян на легковые автомобили составили 3,05 трлн рублей. Эта сумма стала рекордной для российского автопрома. Эксперты связывают произошедшее увеличение трат с повышением самой стоимости автомобилей на рынке.