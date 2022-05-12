«Собачья чушь»: Первый канал опроверг слухи о закрытии «Вечернего Урганта»

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В пресс-службе Первого канала опровергли слухи о закрытии телешоу «Вечерний Ургант», пишет ТАСС. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что руководство Первого якобы решило закрыть передачу. До этого представители Первого канала назвали фейком информацию о возможном разрыве контракта с ведущим Иваном Ургантом.

Собачья чушь, — заявил представитель пресс-службы.

Ранее Ургант прокомментировал известие о том, что он едет на заработки в Европу с постановочной версией «Вечернего Урганта». В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» телеведущий заявил, это эта информация старая и неправдивая. Артист пояснил, что гастроли, о которых идёт речь, были запланированы давно, но теперь они не состоятся.

На фоне спецоперации российской армии на территории Украины наиболее обсуждаемой персоной в сфере российского шоу-бизнеса стал ведущий Первого канала Иван Ургант. Он одним из первых осудил действия российских вооружённых сил, затем его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир, после этого телеведущий уехал из страны, а затем вернулся.