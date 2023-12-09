Снежные заносы, морозы до −50: какая погода ждет россиян с 11 по 17 декабря Вильфанд: регионы Черноземья на следующей неделе накроют сильные снегопады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, какая погода ожидает россиян с 11 по 17 декабря. По его прогнозам, на большей части территорий страны на следующей неделе разгуляется мощный антициклон, который принесет сильные морозы. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

По словам Романа Вильфанда, следующая неделя в Москве и области будет по-прежнему достаточно холодной. Температура воздуха будет держаться на 7–10 градусов ниже климатической нормы, уточнил он. По прогнозам метеоролога, днем столбики термометров в столичном регионе будут показывать от −13 до −15 градусов, а ночью — от −12 до −14 градусов.

«Обратите внимание, что суточного хода температуры (изменение температуры воздуха в течение суток. — NEWS.ru) практически нет. Она примерно одинаковая и днем и ночью», — подчеркнул Роман Вильфанд.

Он добавил, что к концу недели температура воздуха немного повысится: она зафиксируется в диапазоне от −7 до −12 градусов. Кроме того, в Москве будет идти снег: сначала совсем слабый, но к среде «уже уверенный», сообщил метеоролог. По его словам, ветер усилится до 15 метров в секунду в отдельные дни.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Повышение температуры ощущаться не будет. При снеге и сильном ветре на улице будет все же довольно прохладно. До конца следующей недели погода будет облачная и снежная», — резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что солнце будет светить в столице с 11 по 17 декабря довольно редко. Сугробы за этот период вырастут еще больше: с 40 до 45 сантиметров минимум.

«Хочу напомнить, что по московскому климату только в конце зимы, в последней пятидневке февраля, максимальные сугробы могут быть около 35 сантиметров. А тут зима еще не началась, а уже такие сугробы. Это большая редкость», — подчеркнул метеоролог.

Кроме того, в начале следующей недели в Москве будет держаться очень высокое атмосферное давление. По словам научного руководителя Гидрометцентра, оно составит 965–967 миллиметров ртутного столба.

«Это действительно очень высокий показатель. Близко к рекорду», — отметил Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

Аномально холодная погода в начале следующей недели установится и в Северо-Западном федеральном округе, прогнозирует Роман Вильфанд. По его словам, там температура воздуха будет держаться ниже многолетних значений примерно на 7–10 градусов, как и в Москве.

«Но нужно понимать, что норма в Москве и, например, в Республике Коми очень разная для первой декады декабря. Так, в Коми с 11 по 17 декабря температура будет держаться на отметке 35 градусов мороза», — уточнил метеоролог.

Он добавил, что к середине недели на северо-западе страны ожидается небольшое потепление. Так, например, в Санкт-Петербурге начиная со вторника столбики термометров будут показывать около −5 градусов. Практически всю неделю в городе будет идти снег.

В каких регионах России будут аномальные морозы

По прогнозам Романа Вильфанда, сильнейшие морозы придут в Поволжье и на Урал. В этих регионах температура в зависимости от местности будет опускаться ниже климатической нормы на 7–20 градусов. Как отметил метеоролог, в Кировской области, например, ожидается до −41 градуса. Примерно такие же температуры в первой половине следующей недели будут держаться в Пермском крае, Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«В Пермском крае плюс ко всему на следующей неделе будут сильные гололедно-изморосевые отложения. Это ледышки, которые образуются на вертикальных поверхностях, на проводах. Опасное явление для энергетики: под тяжестью ледышек могут провисать провода», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Он уточнил, что в этих регионах, несмотря на морозы, с 11 по 17 декабря в целом ожидается преимущественно ясная и бесснежная погода.

Где в России будут сильные снегопады

Крепкие морозы ожидаются и в Черноземье, сообщил Роман Вильфанд. В течение следующей недели там, по его словам, будет холоднее, чем обычно, примерно на 5 градусов. По сравнению с другими регионами это не такое уж большое отклонение, однако это вовсе не означает, что погода в этих регионах будет комфортной, уточнил метеоролог.

«Сразу несколько черноземных регионов на следующей неделе накроют очень сильные снегопады, будут снежные заносы. Это очень опасное погодное явление, нужно быть очень аккуратными на дорогах», — заявил Роман Вильфанд.

Он добавил, что речь идет о Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях. Такая же погода будет наблюдаться с 11 по 17 декабря еще в двух соседних регионах России — Тульской и Брянской областях, сообщил метеоролог.

В каких регионах России будет −45

Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе серьезные погодные аномалии ожидают территории Сибири. Там, по его словам, прогнозируется довольно сильный и резкий скачок температуры воздуха.

«В Сибири, где еще совсем недавно температура была довольно высокой (в Алтайском крае, например, она держалась около 0 градусов), вдруг станет очень холодно. До 13 декабря включительно в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской областях и в Алтайском крае ожидаются крепкие морозы», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, столбики термометров в этих регионах будут показывать от −40 до −45 градусов. В центральных и южных районах Сибири, например на юге Красноярского края, будет до −50, добавил Вильфанд.

«Это обусловлено антициклоном, который постепенно в течение недели будет уходить из Центральной России на восток, в Сибирь. Как раз к середине недели он доберется до этих территорий», — отметил метеоролог.

Роман Вильфанд добавил, что большинство регионов Сибири с 11 по 17 декабря будут находиться на восточной периферии антициклона, следовательно, туда начнет приходить холодный воздух из приполярных регионов.

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