Вильфанд предупредил об опасном погодном явлении в Курской области Метеоролог Вильфанд: сугробы в Курской области вырастут на 15–20 сантиметров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области 2 декабря ожидается очень сильный снегопад, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозам, количество осадков составит 20–22 миллиметра, это означает, что за выходные сугробы в регионе вырастут примерно на 15–20 сантиметров.

В Курской области опасное погодное явление — очень сильный снег. Количество осадков составит около 20–22 миллиметров, то есть высота снежного покрова увеличится примерно на 15–20 сантиметров, — сказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что, из-за того что Курскую область в выходные заметет снегом, коммунальным службам региона придется сильно потрудиться, чтобы минимизировать последствия опасного погодного явления.

Ранее роман Вильфанд спрогнозировал окончание снегопадов и сильных порывов ветра в Москве. По его словам, эти опасные погодные явления были вызваны циклоном, бушевавшим над центральной Россией. Однако с его уходом погода в столичном регионе изменилась.