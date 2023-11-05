В РФ дешевеет икра и дорожают мандарины: чего ждать к Новому году Глава Росрыболовства Шестаков спрогнозировал снижение цен на красную икру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России ожидается падение цен на красную икру. Однако в цене растут мандарины. С чем это связано и как может измениться ценник к Новому году?

Почему красная икра и горбуша подешевеют и на сколько

По словам Шестакова, предпосылки для снижения цен на эти продукты создают объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в 2023 году.

«С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть. Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза», — заявил он.

Шестаков добавил, что рыбы сейчас много, поэтому стоит надеяться на реакцию ретейлеров, которые могут снизить цены.

«У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на икру горбуши точно должна снизиться», — констатировал глава Росрыболовства.

На сколько увеличилось производство лососевой икры

Объем производства лососевой икры в период с января по сентябрь 2023 года составил 21,1 тысячи тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 3% больше, чем в январе — сентябре 2021 года.

Почему дорожают мандарины

Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%, а к Новому году цена может вырасти еще на 5%. Этому поспособствовал ряд причин: падение курса рубля, увеличение стоимости транспортировки, ситуация в Израиле и неурожай в нескольких странах-поставщиках, в первую очередь в Абхазии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит мандаринов планировалось покрыть поставками из Турции и Ирана. Однако на границе Россельхознадзор отправил обратно более 400 тонн товара, в котором обнаружили средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку. В связи с этим мандарины в новом сезоне будут везти из Марокко, Египта, Алжира и Китая.

Сколько сейчас стоит красная икра

Сегодня средняя стоимость килограмма настоящей красной икры на территории России составляет 3500–7000 рублей за килограмм, сообщается на сайте Skolkos.ru. По данным Росстата, средняя цена одного килограмма красной икры в январе 2023 года и 2022 года была 6126 рублей и 5388 рублей соответственно.

Сколько сейчас стоят мандарины

Как пишет SHOT, дороже всего в России сейчас стоят мандарины из Китая и Африки.

«Ценник в магазинах и на рынках в Москве доходит до 500 рублей за килограмм. Абхазские даже в Сочи и Краснодаре стоят около 300 рублей, а в регионах стоимость ещё выше. Продавцы говорят, что это еще не предел, поскольку приближается Новый год», — отмечается в публикации.

Сколько стоил новогодний стол в России в предыдущие годы

Росстат подсчитал, что у среднестатистической семьи на новогодний стол для встречи 2023 года должно было уйти 6200 рублей.

Продукты для новогоднего стола без алкогольных напитков в 2021/2022 годах должны были обойтись в 6286 рублей, свидетельствовали данные исследования крупного онлайн-сервиса доставки продуктов.

Стоимость новогоднего стола в 2020/2021 годах оценивалась в 5729 рублей без учета алкогольных напитков.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В 2019/2020 годах, согласно подсчетам Росстата, россияне должны были потратить на новогодний стол 6430 рублей. В исследовании учитывалась среднестатистическая российская семья из четырех взрослых и одного ребенка.

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