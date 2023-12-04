«Рекорд побит»: Вильфанд рассказал о высоте сугробов в Москве Вильфанд: высота сугробов в Москве достигла рекордных 36 см

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высота сугробов в Москве достигла 36 см, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это рекордный показатель за все 145 лет метеорологических наблюдений.

Рекорд побит — и побит очень существенно. Сейчас высота снежного покрова — 36 см, а предыдущий рекорд составлял 30 см, — сказал он, уточнив, что речь идет о 1952 годе.

3 декабря в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, за всю историю наблюдений за погодой в столице этот день еще никогда не был таким снежным. К вечеру, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.

Метель доставила немало проблем жителям и городским службам Москвы. Так, осадки спровоцировали семибалльные пробки в городе, перенос матча «Локомотив» — «Зенит» и массовую аварию с участием 20 автомобилей в Подмосковье.

Тем временем утром 4 декабря Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, а в Московской области — из-за гололедицы. Предупреждение о ветре с порывами 16 м/с в столице действует до полудня вторника, 5 декабря. В столичных аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов.