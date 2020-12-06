СМИ: родственники погибших подали в суд на производителей «начинки» SSJ 100

https://static.news.ru/photo/7eaa2988-3814-11eb-80cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/Global Look Press

Семьи жертв крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году обратились с исками в Парижский суд (Tribunal Judiciaire de Paris). Ответчиками стали семь иностранных компаний, производивших «начинку» для лайнера, и «Аэрофлот» как эксплуатант воздушного судна.

Об этом сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что документы в суд подали родственники 15 погибших пассажиров. По их мнению, причиной катастрофы стало «несоответствие самолёта нормам лётной годности по молниезащите». Из-за этого многие системы отказали в нужный момент.

Иск подан в отношении американской, немецкой и пяти французских компаний, которые произвели для самолёта большую часть оборудования.

Самолёт SSJ 100 компании «Аэрофлот» загорелся на взлётной полосе в Москве 5 мая 2019 года. Тогда погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к материалам дела пилота самолёта SSJ 100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров в Шереметьево в 2019 году, Химкинский суд приобщил результаты тренажёрного эксперимента. Они противоречат имеющимся в деле результатам следственного эксперимента. Адвокат пилота Наталья Митусова пояснила, что программное обеспечение на тренажёрном комплексе не позволило воссоздать условия реального полёта 5 мая 2019 года.