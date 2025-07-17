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17 июля 2025 в 10:00

Смешала творог с яйцами! Через 10 минут уже едим — творожные пышники!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные оладьи — воздушные, как облака! Эти оладьи — настоящая магия на завтрак! Без дрожжей, но невероятно пышные, с нежной творожной серединкой и золотистой корочкой. Готовятся за те же 20 минут, что и обычные, но получаются в разы вкуснее.

Смешиваем в миске 200 г творога (чем жирнее, тем пышнее) с 1 яйцом и 2 ст. л. сахара. Добавляем 100 мл кефира комнатной температуры — он сделает тесто воздушным. Просеиваем 150 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли, аккуратно вмешиваем в творожную массу. Тесто должно быть густым, как сметана.

Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла. Выкладываем тесто ложкой, формируя небольшие оладушки. Жарим на среднем огне под крышкой 2–3 минуты до румяного дна, затем переворачиваем и готовим еще минуту. Секрет пышности — не давить лопаткой!

Подаем сразу же, пока они горячие, с медом, сгущенкой или ягодным соусом. Эти оладьи хороши и холодными — как пончики к чаю!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

оладьи
рецепты
творог
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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