Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 06:45

Слоёный салат с копчёной курицей и орехами! Все гости попросят рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоёный салат с копчёной курицей и грецкими орехами! Все гости попросят рецепт! Аппетитный и с насыщенным вкусом копчёной курицы, сыра и хрустящих грецких орехов — идеальное блюдо для праздничного стола.

Ингредиенты

  • Копчёная курица (окорочок) — 500 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 200 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Чеснок — по вкусу
  • Майонез — для пропитки
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное мясо отделите от костей и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с измельчённым чесноком и майонезом. Выложите первый слой в салатник. Отварные яйца натрите на тёрке — это второй слой. Следом идёт натёртая отварная морковь. Завершите слоем тёртого сыра.
  2. Каждый слой слегка солите и промазывайте майонезом. Верх салата обильно посыпьте измельчёнными грецкими орехами. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Подавайте охлаждённым — вкус вас приятно удивит!

Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.

салат
курица
морковь
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Француз выбил первую ракетку России с турнира в США
Раскрыто, чего испугались депутаты партии Зеленского после реформы НАБУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика
ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе
Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ
Стало известно, откуда привезли оружие для нападения на «Крокус»
Роту батальона «Айдар» ВСУ подчистую уничтожили под Сумами
К чему снится поцелуй в губы: мужчине к успеху, женщине к чувствам?
ВСУ ударили по машине с людьми в российском регионе
Имущество сына экс-замгубернатора Брянской области арестовали
Аномальная жара +40 и влажность: погода в РФ 28 июля — 3 августа
Названо количество погибших из-за атаки Таиланда на Камбоджу
МВД пообещало заплатить 1 млн за помощь в раскрытии убийств двух детей
Раскрыты суточные потери живой силы ВСУ
Силы ПВО ликвидировали пару беспилотников над Тульской областью
Шокирующее значение бабочки «Мертвая голова» во сне!
«Атака отражена»: украинские дроны сбили над российским регионом
На Западе рассказали, чем для Зеленского обернется закон о НАБУ
Продвижение под Сумами и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 26 июля
«В лучших традициях»: Патрушев отреагировал на слова Мерца о России
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.