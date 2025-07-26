Слоёный салат с копчёной курицей и орехами! Все гости попросят рецепт

Слоёный салат с копчёной курицей и орехами! Все гости попросят рецепт

Слоёный салат с копчёной курицей и грецкими орехами! Все гости попросят рецепт! Аппетитный и с насыщенным вкусом копчёной курицы, сыра и хрустящих грецких орехов — идеальное блюдо для праздничного стола.

Ингредиенты

Копчёная курица (окорочок) — 500 г

Яйца — 4 шт.

Морковь — 2 шт.

Твёрдый сыр — 200 г

Грецкие орехи — 100 г

Чеснок — по вкусу

Майонез — для пропитки

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Куриное мясо отделите от костей и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с измельчённым чесноком и майонезом. Выложите первый слой в салатник. Отварные яйца натрите на тёрке — это второй слой. Следом идёт натёртая отварная морковь. Завершите слоем тёртого сыра. Каждый слой слегка солите и промазывайте майонезом. Верх салата обильно посыпьте измельчёнными грецкими орехами. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Подавайте охлаждённым — вкус вас приятно удивит!

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