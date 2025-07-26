Слоёный салат с копчёной курицей и орехами! Все гости попросят рецепт

Слоёный салат с копчёной курицей и грецкими орехами! Все гости попросят рецепт! Аппетитный и с насыщенным вкусом копчёной курицы, сыра и хрустящих грецких орехов — идеальное блюдо для праздничного стола.
Ингредиенты
- Копчёная курица (окорочок) — 500 г
- Яйца — 4 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 200 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Чеснок — по вкусу
- Майонез — для пропитки
- Соль, специи — по вкусу
Приготовление
- Куриное мясо отделите от костей и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с измельчённым чесноком и майонезом. Выложите первый слой в салатник. Отварные яйца натрите на тёрке — это второй слой. Следом идёт натёртая отварная морковь. Завершите слоем тёртого сыра.
- Каждый слой слегка солите и промазывайте майонезом. Верх салата обильно посыпьте измельчёнными грецкими орехами. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 2–3 часа.
Подавайте охлаждённым — вкус вас приятно удивит!
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