Следователи проверят обнаруженные останки времён войны

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Под Орлом найдены останки 18 человек времён Великой Отечественной войн, предположительно, расстрелянных оккупантами. Следователи начали проверку, сообщили в региональном представительстве СК России.

16 декабря во время земляных работ на территории «Болховского завода полупроводниковых приборов» в котловане на глубине свыше двух метров были обнаружены человеческие кости. Их захоронили, предположительно, во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения костных останков в городе Болхове Болховского района Орловской области, — сообщили в СК.