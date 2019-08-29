https://static.news.ru/photo/b20d764c-ca6d-11e9-8b42-fa163e074e61_660.jpgВероника СкворцоваФото: Сергей Булкин/News.ru
Врачи должны иметь минимальную фиксированную заработную плату, а совместительство нужно ограничивать. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.
Нужно восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, хотя бы в умеренном варианте, с пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене, — цитирует РИА Новости министра.
По её словам, совместительство у врачей должно ограничиваться «сверху».