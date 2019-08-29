https://static.news.ru/photo/b20d764c-ca6d-11e9-8b42-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врачи должны иметь минимальную фиксированную заработную плату, а совместительство нужно ограничивать. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Нужно восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, хотя бы в умеренном варианте, с пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене, — цитирует РИА Новости министра.

По её словам, совместительство у врачей должно ограничиваться «сверху».

Как писал News.ru, о планах устроить забастовки против низких зарплат и переработок заявили работники скорой помощи в Пермском крае, Смоленской области и Карелии. Акции протеста прошли в Орле, Амурской области, Пензе и многих других городах.

Персонал Республиканской психиатрической больницы в Петрозаводске в начале августа жаловался на проблемы с начислениями стимулирующих выплат.

В июле депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников больницы города Анжеро-Судженск Кемеровской области. На протяжении нескольких месяцев младшие медсёстры из этого медучреждения выступали против сокращений персонала и перевода их на должности уборщиц.