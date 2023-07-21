«Скорее всего, признают виновным»: полковник Алкснис о задержании Стрелкова Полковник Алкснис назвал задержание Стрелкова «охотой на ведьм»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Игорь Стрелков, 2022 год

Задержание бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова может свидетельствовать о том, что власть начала «охоту на ведьм», предположил в беседе с NEWS.ru экс-народный депутат СССР, полковник Виктор Алкснис. По его мнению, вероятность того, что Стрелков будет признан виновным в экстремизме, весьма высока.

К горькому сожалению, это было ожидаемо. Вероятность, что Игоря Стрелкова признают виновным, очень высока, — сказал Алкснис.

Он добавил, что задержание Стрелкова может быть связано с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, до нее «не трогали тех, кто поддерживал СВО, но при этом критиковал ее ход». Экс-депутат предположил, что после Стрелкова могут задержать его самого.

Следующим, думаю, буду я. Нас было три полковника — Владимир Квачков, Игорь Стрелков и я, которые поддерживали СВО, но выступали против всех договорняков, зерновых сделок, «Вагнера» и прочего. Мы пытались предотвратить катастрофу, — заключил Алкснис.

О задержании экс-министра обороны ДНР сообщила его жена Мирослава Регинская. Она пояснила, что по месту жительства Стрелкова проведен обыск, а его самого увезли в неизвестном направлении. По данным СМИ, уголовное разбирательство против Стрелкова начато после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».