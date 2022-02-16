СК России сообщил о задержании ещё одного участника банды Басаева и Хаттаба

Следственный комитет сообщил о задержании ещё одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в нападении на населённые пункты в Дагестане в 1999 году. Как сообщает ведомство, получены доказательства участия в рейде бандитов уроженца Ставрополья Эльдара Машаева.

16 февраля 2022 года Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан. В настоящее время с участием указанного лица производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление его роли и совершаемых действий в устойчивой вооружённой группе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в середине июля 1999 года Машаев добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Подозреваемый принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. С 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года Машаев, действуя в составе устойчивой вооружённой группы Басаева и Хаттаба, принял участие в вооружённым мятеже в целях cвержения конституционного строя и нарушeния территориальной целостности Российской Федерации и совершил посягательство нa жизнь военнослужащих. 1000 террористов в Дагестане учинили массированный обстрел, в ходе которого убиты 33 человека, ранены — 34. Среди нападавших был Машаев.

Ранее стало известно, что силовики задержали двух участников банды Басаева и Хаттаба — уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Операция проведена в рамках расследования уголовного дела о вооружённом нападении на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.