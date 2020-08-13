СК РФ может возбудить уголовные дела в отношении двух экс-судей

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин попросил у Высшей Квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении двух экс-судей, в том числе за мошеннические действия. Речь идёт о бывшей судье Белореченского районного суда Краснодарского края Ирине Дадаш, подозреваемой в преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Кроме того, СК РФ попросил разрешение на привлечение к уголовной ответственности судьи в отставке мирового судебного участка № 27 Октябрьского судебного района города Липецка Надежды Федоровой. Ей вменяют нарушение ПДД, повлекшие гибель гражданина (часть 3 статьи 264 УК РФ). Рассмотрение обращения Бастрыкина ВККС назначила на 21 августа 2020 года,
По законодательству РФ, ушедшие в отставку судьи, сохраняют статус специального субъекта. Привлечь их в качестве обвиняемых можно только после одобрения квалификационной коллегии.
8 августа 2020 года ФСБ РФ сообщила о задержании председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной по делу о взятке. Её размер составил 25 млн рублей. Данную информацию подтвердили источники в правоохранительных органах. Взятка была получена от жены бизнесмена Владимира Зубкова. В июне 2019 года к мужчине нагрянули сотрудники ФСБ. Предпринимателя задержали одновременно с бывшим главой СК Волгоградской области Михаилом Музраевым.
До ареста Зубков был совладельцем ресторана-усадьбы «Сосновый бор» и соучредителем развлекательного комплекса «Замок на песках». Также мужчина владел холдингом по продаже бытовой химии.
Что касается Добрыниной, то она вступила в должность в 2018 году. На тот момент у неё был семилетний стаж опыта работы. До 2010 года Добрынина занимала пост помощника судьи Дзержинского района Волгограда. Как писал NEWS.ru, ранее во Владикавказе за взятку задержали главу следственного отдела.
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