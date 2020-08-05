Во Владикавказе за взятку задержали главу следственного отдела

https://static.news.ru/photo/4b4ce366-d714-11ea-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя межрайонного следственного отдела в Северной Осетии. Мужчина был задержан вместе со своим подчинённым. Их подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в июле 2020 года руководитель межрайонного следственного отдела по городу Владикавказ и старший следователь данного подразделения намеревались получить взятку от адвоката одного из подозреваемых по уголовному делу о совершении покушения на мошенничество в сфере страхования, — цитирует сообщение РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что следователи не намеревались привлекать фигуранта по новым эпизодам преступлений за небольшое денежное вознаграждение. Руководитель межрайонного отдела был задержан с поличным. На данный момент обоих фигурантов дела поместили под стражу.

NEWS.ru информировал ранее, что за взятку задержали руководителя строительства аэропорта в Петрозаводске.