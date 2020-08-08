ФСБ задержала по делу о взятке председателя районного суда Волгограда

ФСБ сообщила о задержании председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной по делу о взятке. Её размер составил 25 млн рублей.
Данную информацию подтвердили источники в правоохранительных органах. Взятка была получена от жены бизнесмена Владимира Зубкова. В июне 2019 года к мужчине нагрянули сотрудники ФСБ. Предпринимателя задержали одновременно с бывшим главой СК Волгоградской области Михаилом Музраевым,
До ареста Зубков был совладельцем ресторана-усадьбы «Сосновый бор» и соучредителем развлекательного комплекса «Замок на песках». Также мужчина владел холдингом по продаже бытовой химии.
Что касается Добрыниной, то она поступила на должность в 2018 году. На тот момент у неё был семилетний стаж опыта работы. До 2010 года Добрынина занимала пост помощника судьи Дзержинского района Волгограда.
Как писал NEWS.ru, ранее во Владикавказе за взятку задержали главу следственного отдела.
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