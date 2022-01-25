СК попросил арестовать адвоката Улюкаева Квеидзе по делу о мошенничестве

Следственный комитет РФ попросил Преображенский суд Москвы арестовать адвоката Дареджан Квеидзе, которая защищала бывшего министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева, сообщает ТАСС. Ранее стало известно о её задержании по делу о крупном мошенничестве. Также был задержан её деловой партнёр — Андрей Фоломейкин.

В Преображенский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Квеидзе, — сказала источник агентства.

По её словам, адвокат Улюкаева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

По данным Znak.com, Квеидзе и Фоломейкин обвиняются в получении денег со своих клиентов по неперспективным делам, обещая обвиняемым оградить их от реальных сроков лишения свободы.

Квеидзе защищала экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого суд признал виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. По мнению суда, Улюкаев получил взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн. Сам Улюкаев своей вины не признал.

Ранее министр связи Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что Зарема Мусаева, супруга бывшего судьи Сайди Янгулбаева, находится в спецприёмнике в республиканском МВД. Она помещена туда за административное нарушение — оскорбление сотрудника правоохранительных органов.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные полицейские осуществили привод Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ. Это было сделано после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».