Система распознавания лиц посчитала москвичку находящейся в розыске

Система распознавания лиц в Москве ошиблась и приняла женщину за другую, которая находится в розыске как пропавшая без вести. Москвичка рассказала телеканалу «360», как подтверждала свою личность. Женщину попросили предъявить документы, она показала копию паспорта.

Причиной стала схожесть. Так как оригинала паспорта у меня с собой не было, попросили пройти для установления личности. Там у них есть специальный планшет, и там фотография, в данном случае была женщина. Просто система распознала, и всё. Передо мной извинились, и я ушла, — рассказала она.

Проблемы в случившемся москвичка не видит: сотрудники просто выполняют свою работу, а она зря не взяла оригинал паспорта.

На доработку системы распознавания лиц, которую использует МВД России, власти Москвы намерены потратить 130 млн рублей. Предполагается, что полицейские смогут не только находить преступников, но также вычислять маршруты передвижений и их предполагаемых сообщников.

Ранее руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк заявил, что объединение видеонаблюдения во всей России в единую систему и внедрение умных камер чревато для россиян потерей персональных данных. В том числе потерей информации об их передвижениях и личных контактах.