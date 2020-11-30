Синоптики пообещали москвичам снежный Новый год

https://static.news.ru/photo/75bc1d28-33a4-11eb-83f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К Новому году снежный покров в столице может достичь 13 см, а столбик термометра в последней декаде декабря будет стоять на отметке в −6 градусов.

К концу декабря температура в среднем будет колебаться от −6 до −11 в ночные часы и днём от −1 до −6.

Не обойдётся без зарядов снега, и есть шансы на то, что к Новому году снежный покров сохранится и может составить 8–13 сантиметров, — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

Ранее Тишковец сообщил, что осень 2020 года в столице за счёт рекордного октября стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Прошедший ноябрь в Москве был на 3,2 градуса выше многолетней нормы, средняя температура достигала 2,3 градуса, осадков выпало 50 мм, или 86% от нормы.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов.

Также морозы ожидаются и в столичном регионе. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, высота снега достигнет полутора метров, то есть столько, сколько бывает обычно. В декабре и январе будет теплее, чем в среднем, но не будет тепло, писал NEWS.ru.