Синоптик заявил об отмене штормового предупреждения в Подмосковье

Ожидаемая гроза и сильный ветер прошли стороной Московский регион и движутся уже в сторону Череповца и Вологды. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее в Главном управления МЧС России по Московской области сообщили, что в Подмосковье действует экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра с порывами до 15 м/с.

По мнению Шувалова, действие штормового предупреждения можно смело отменять, сильного ветра уже не будет. По его словам, в Москве и Подмосковье в ближайшее время ожидается тёплая и комфортная погода.

Хорошо выраженная на метеорадарах фронтальная зона отошла на север. Она уже в пределах крайнего севера Московской области и в Ярославской области, в основном движется на Вологду и Череповец, — отметил синоптик.

Как сообщалось, в начале сентября жителей 11 регионов РФ ждёт первый снег. В частности, непогода придёт в отдельные районы Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, а также в Карелию и Коми.