Первый снег в начале сентября пообещали жителям 11 регионов РФ

Похолодание, дожди или даже первый снег придут сразу в несколько регионов России в начале сентября. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

Синоптики отметили , что дожди и мокрый снег будут в отдельных районах Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, а также в Карелии и Коми. Непогода также придёт на север Пермского края и в Свердловскую область.

Кроме того, осадки возможны на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья. В частности, ненастье затронет Кировскую, Костромскую, Тверскую и Ярославскую области.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в центральной части России летняя погода резко сменится осенней. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже 2 сентября ожидаются холодные дожди и промозглый ветер. Их принесёт арктический атмосферный фронт. В дневное время температура воздуха будет ниже сентябрьской климатической нормы.