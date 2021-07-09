Синоптик: в Москве «сорвёт крышку парникового котла»
Алсу Жамалетдинова
Алсу Жамалетдинова
18:31, 10 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В следующие выходные в Москве пройдут ливни и грозы. Как заявил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, аномальная жара сменится долгожданными осадками.
Крышку парникового котла всё-таки сорвёт в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы, — сказал он.
По его словам, действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели. В конце месяца вероятность осадков вырастет, на последнюю декаду придётся около половины месячной нормы, примерно 15–20 миллиметров осадков.
Ну, а значит, июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятёрку или даже тройку рекордсменов, — резюмировал метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что жаркая погода ожидается не только в центре и на северо-западе европейской части России, но и в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке.