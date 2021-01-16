Синоптик рассказала об идущем в некоторые регионы потеплении

Тёплый воздух с Атлантики, который принесёт потепление в Центральную Россию, в том числе и в Москву, начнёт поступать 21 января. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По её словам, уже 22 января дневная температура должна повыситься до четырёх градусов тепла и выше,
Паршина добавила, что аномально холодная погода в центре европейской части России и на севере Поволжья сохранится 18 и 19 января.
Мороз начнёт постепенно отступать. В ночь на Крещение в Москве будет минус 21–23 градуса, по области — до минус 26. Днём 19 января — минус 12–14, пройдёт небольшой снег, — пояснила синоптик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «нервная погода» прогнозируется на европейской части России в течение недели — сильнейшие морозы в начале недели резко сменятся оттепелью в пятницу, а разница температур составит больше 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что в первой половине недели жителей европейской части страны ожидают аномальные холода.