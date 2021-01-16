Синоптик рассказала об идущем в некоторые регионы потеплении

Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов. Об этом заявила зампредседателя ведомства генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Здесь нужно понимать: если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придётся отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных...