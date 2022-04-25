Синоптик предупредила москвичей о похолодании с 28 апреля

Москвичей ждёт похолодание во второй половине недели, предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Москвой 24». Во вторник и среду ожидаются осадки. В выходные температура ночью составит от минус двух до плюс трёх градусов, днём — 5–10 градусов тепла, отметила она.

Начиная с 28 апреля характер погоды начнёт меняться. Погоду уже будет определять холодный антициклон. Днём облачно с прояснениями без существенных осадков. Ночь станет заметно холоднее. В Москве ожидается плюс 1–3, местами будет до минус одного. Дневная температура в городе составит плюс 7–9, — сказала Позднякова.

В пятницу и субботу температура ночью составит от минус 2 до плюс 3, а днём плюс 5–10 градусов, местами небольшой дождь. Конец апреля ожидается на 5 градусов ниже климатической нормы, добавила синоптик.

Первомайская ночь тоже будет довольно холодной, но есть надежда, что воздух будет прогреваться, дневная температура повысится и «погода испортит нам настроение не на все праздники».

Ранее синоптик Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о снеге и заморозках, которые ожидают Центральную Россию. Он отметил, что в начале недели в Центральной России будет тепло, однако с середины похолодает на 6–7 градусов. Синоптик заявил, что столбики термометров в конце следующей недели могут опуститься до минус 4 градусов.