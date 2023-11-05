Синоптик предупредил москвичей о похолодании и дождях на следующей неделе Синоптик Шувалов предупредил о похолодании и дождях на следующей неделе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на следующей неделе пойдет плавное снижение температуры, к выходным столбики термометров укажут на четыре-пять градусов тепла, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, также в столице ожидаются дожди, но выпадение мокрого снега маловероятно.

Небольшой дождь ожидается в понедельник, 6 ноября в Москве. Температура воздуха составит 10–12 градусов тепла, что на шесть-семь градусов выше нормы. После пойдет плавное снижение температуры. Значения будут уже не двузначными, а однозначными. Также на неделе ожидаются дожди. Выпадение мокрого снега маловероятно, если это и произойдет, то преимущественно в ночные часы, — рассказал Шувалов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода грядущей зимой будет переменчивой. По словам синоптика, температура воздуха будет колебаться, поэтому граждан ждут и морозы, и оттепели.

Тем временем ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая зима должна прийти в столичный регион в середине ноября, когда температура станет отрицательной в течение длительного времени. Расчеты синоптиков показывают, что теплая погода закончится во второй половине месяца, добавила метеоролог. Позднякова также не исключила осадки в виде снега во второй половине ноября.