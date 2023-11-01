Синоптик рассказала, когда в Москву придет зима Синоптик Позднякова: зима придет в Москву во второй половине ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологическая зима должна прийти в столичный регион в середине ноября, когда температура станет отрицательной в течение длительного времени, рассказала NEWS.ru синоптик, ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, расчеты синоптиков показывают, что теплая погода закончится во второй половине месяца.

Метеорологическая зима должна прийти в середине ноября, когда температура устойчиво, во всяком случае в течение какого-то длительного времени, становится отрицательной. Будем рассчитывать, что и в этом году погода будет придерживаться этих рамок. Расчеты говорят о том, что теплая погода закончится во второй половине ноября. Устойчивая отрицательная температура будет наблюдаться во второй половине месяца, — сказала Позднякова.

Синоптик не исключила осадки в виде снега во второй половине ноября, однако пока сложно утверждать, будет ли образован снежный покров в Москве в конце месяца.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь 1 ноября в Москве оказалась аномально теплой. По его словам, температура воздуха поднималась до 7,8 градуса выше нуля, теплее было только в 1962 и 1967 годах.