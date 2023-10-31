Минувшая ночь в Москве оказалась аномально теплой Тишковец: температура воздуха ночью в Москве соответствовала майским показателям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве минувшей ночью поднималась до 7,8 градуса выше нуля, что соответствует климатической норме мая, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, теплее было только в 1962 и 1967 годах.

В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 7,8 градуса. Такие высокие температурные показатели в темное время суток соответствуют климатической норме мая, — написал Тишковец.

Он добавил, что более высокие температуры были зафиксированы в 1962 и 1967 годах, когда воздух прогревался до 8,2 и 10,7 градуса соответственно. Синоптик предупредил, что грядущая ночь также окажется аномально теплой для столицы: столбики термометров поднимутся до 6–8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву 30 октября пришло настоящее «африканское тепло». По его словам, теплый воздух прибыл в столицу «по восточной периферии гребня высокого давления», который располагается к западу от Москвы. В понедельник 30 октября в дневные часы воздух прогревался от пяти до семи градусов выше ноля, а в последующие дни, температура повысится еще больше. Роман Вильфанд добавил, что самым теплым днем этой недели в центре России станет среда.