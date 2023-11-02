Россиянам рассказали, какой будет грядущая зима Вильфанд: этой зимой погода в России будет переменчивой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода грядущей зимой будет переменчивой, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура воздуха будет колебаться, поэтому граждан ждут и морозы, и оттепели.

Температурный фон в основном будет не только в Москве, но и в Европейской части России, и в Азиатской части около и выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов −15... −20 градусов, — сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что большинство регионов ожидает теплый ноябрь, но в некоторых субъектах страны погода, напротив, будет дождливой и снежной. Вильфанд уточнил, что готовиться к осадкам предстоит жителям Амурской, Воронежской и Иркутской областей, а также Приморья. В Якутии и Чукотке будет дефицит осадков, уточнил метеоролог. В остальных регионах России показатель останется в пределах обычных значений.

Тем временем ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая зима должна прийти в столичный регион в середине ноября, когда температура станет отрицательной в течение длительного времени. По ее словам, расчеты синоптиков показывают, что теплая погода закончится во второй половине месяца. Синоптик не исключила осадки в виде снега во второй половине ноября, однако пока сложно утверждать, будет ли образован снежный покров в Москве в конце месяца.