Вильфанд спрогнозировал дождливый ноябрь в нескольких российских регионах Вильфанд: дожди и снегопады ожидают в ноябре Амурскую и Воронежскую области

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Большинство регионов ожидает теплый ноябрь, но в некоторых субъектах страны погода, напротив, будет дождливой и снежной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, готовиться к осадкам предстоит жителям Амурской, Воронежской и Иркутской областей, а также Приморья.

В ноябре большое количество осадков, больше нормы, прогнозируется на западе Новгородской, Тверской областей, в Смоленской, Брянской, Тульской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Воронежской областях. Избыток осадков будет и на юге Красноярского края, в Иркутской области, Хакасии, Хабаровском крае, Амурской области, Туве, Приморье, Сахалине, Бурятии, Магаданской области, на самом юго-западе Якутии, на юге Камчатского края, — сообщил он.

В Якутии и Чукотке будет дефицит осадков, уточнил метеоролог. В остальных регионах России показатель останется в пределах обычных значений.

До этого в Гидрометцентре России рассказали NEWS.ru, что в ноябре на востоке России температура поднимется выше среднемесячной нормы. Потепление коснется северных, центральных и юго-восточных регионов Сибирского федерального округа, а также Забайкальского края и западных районов Якутии и Бурятии.