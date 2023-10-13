В Гидрометцентре назвали регионы с необычно теплой погодой в ноябре В Гидрометцентре спрогнозировали в ноябре за Уралом температуры выше нормы

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В ноябре на востоке России температура поднимется выше среднемесячной нормы, рассказали NEWS.ru в Гидрометцентре России. Потепление коснется северных, центральных и юго-восточных регионов Сибирского федерального округа, а также Забайкальского края и западных районов Якутии и Бурятии.

В ноябре 2023 года прогнозируется погода выше среднемесячной нормы в северных, центральных и юго-восточных регионах Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и в западных районах Якутии и Бурятии, — рассказали в Гидрометцентре.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в период с 9 по 15 октября в азиатской части страны установится аномально теплая погода. Речь идет о Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях. Ожидается, что показатели температуры воздуха днем будут колебаться в пределах от +15 до +18 градусов.

Вильфанд до этого сообщил, что сентябрь 2023 года в Москве побил сразу семь рекордов. В частности, специалисты зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление, минимальную облачность, а также высокий уровень ультрафиолетовой радиации. Вильфанд также подчеркнул, что первый месяц осени стал самым теплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений в России.