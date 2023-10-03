Сентябрь в Москве побил рекорд по уровню ультрафиолетовой радиации Вильфанд: сентябрь в Москве побил рекорд по уровню ультрафиолетовой радиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сентябрь в 2023 году в Москве побил сразу семь рекордов: по высоте атмосферного давления, минимуму облачности, освещенности, высоте уровня ультрафиолетовой радиации и суммарной энергии солнечных лучей, рассказал ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом первый месяц осени оказался самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.

Сентябрь оказался не только самым теплым и сухим, как сообщалось ранее, он установил еще целый ряд рекордов. <...> Установлен рекорд по суммарному излучению солнца. Энергия солнечных лучей оказалась максимальной, также сентябрь стал самым светлым за весь период метеонаблюдений, — уточнил Вильфанд.

При этом, говоря об уровне ультрафиолетовой радиации, который также оказался высоким, руководитель Гидрометцентра уточнил, что горожанам нечего опасаться. По его словам, это полезная радиация, которая не превышает опасных значений.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала первый снег в столице. Специалист полагает, что похолодание наступит в течение недели, а осадки выпадут до 9 октября. Также с 7 по 9 октября стоит ждать похолодания, вплоть до слабой отрицательной температуры воздуха ночью.