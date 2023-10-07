Вильфанд назвал регионы, в которых будет аномально тепло в октябре Вильфанд предсказал аномально теплую погоду в азиатской части России в октябре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду с 9 по 15 октября в самых густонаселенных районах азиатской части России. Он рассказал NEWS.ru, что речь идет о Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, юге Красноярского края, Хакасии и западе Иркутской области. Такая погода, по словам метеоролога, обусловлена антициклоном, центр которого находится вблизи Байкала.

Циркуляция в этом антициклоне такова, что по западной его периферии осуществляется перемещение теплых воздушных масс из Средней Азии, — сообщил Вильфанд.

Он уточнил, что в вышеперечисленных регионах в течение всей следующей недели дневная температура будет очень высокая — от 15 до 18 градусов. А ночью там ожидается около 5 градусов.

Это не просто тепло. На юге Западной Сибири, например, температурный показатель на 8 градусов выше климатической нормы, а в южных районах средней Сибири — на 4–6 градусов выше нормы, — объяснил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что ночь на 4 октября в Москве стала самой теплой за последние 57 лет. Тогда температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила 12,9 градуса.