Ночь на 4 октября стала самой теплой в Москве за последние 57 лет «Фобос»: в Москве в ночь на 4 октября зафиксировали температуру 12,9 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ночь на 4 октября температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила 12,9 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, эта ночь стала самой теплой в Москве за последние 57 лет.

В минувшую ночь в теплом секторе атлантического циклона столбики минимальных термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ не опускались ниже 12,9 градуса тепла, в Тушино было плюс 11,9, в центре Москвы, на Балчуге, — плюс 13,2. Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад, — сказал Тишковец.

Он добавил, что абсолютный рекорд тепла в ночь на 4 октября зафиксировали в 1966 году, а ночь в 2023 году занимает второе место. Тишковец отметил, что подобные температурные показатели соответствуют климатической норме лета.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сентябрь в 2023 году в Москве побил сразу семь рекордов: по высоте атмосферного давления, минимуму облачности, освещенности, высоте уровня ультрафиолетовой радиации и суммарной энергии солнечных лучей. При этом первый месяц осени оказался самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.

При этом, говоря об уровне ультрафиолетовой радиации, который также оказался высоким, руководитель Гидрометцентра уточнил, что горожанам нечего опасаться. По его словам, это полезная радиация, которая не превышает опасных значений.