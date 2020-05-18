Синоптик предупредил москвичей о небольшом дожде во вторник

https://static.news.ru/photo/d9815744-9992-11ea-86c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 19 мая, в Москве ожидается небольшой дождь, облачная погода и примерно 13 градусов тепла. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, синоптическая ситуация во вторник обуславливается тыловой частью циклонического вихря, который уходит на восток. Он генерирует отдельные массивы кучево-дождевых облаков при погодных условиях на шесть градусов ниже климатической нормы.

В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 11–13, в Подмосковье плюс 9–14 градусов. Ветер северо-западный, западный, 4–9 метров в секунду, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, предварительный прогноз на июнь можно назвать вполне благоприятным, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.