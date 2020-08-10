Общество

Синоптик предупредил москвичей о кратковременных дождях 11 августа

09:01, 11 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 11 августа в Москве ожидаются кратковременные дожди. Столбик термометра в этот день поднимется до 22 градусов тепла, а атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Синоптическая ситуация обуславливается тыловой частью циклона, куда с северо-запада будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и более холодный воздух. Днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, — цитирует Леуса РИА Новости.

Синоптик добавил, что ветер будет северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы до конца августа. Эксперт призвал москвичей насладиться последним тёплым и солнечным днём, потому что с 11 августа среднесуточные температуры будут падать, начнутся затяжные дожди.

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