Синоптик предупредил москвичей о кратковременных дождях 11 августа

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Станции Сокольнической линии метро с 11 августа открылись для пассажиров. Это «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», которые переходили на особый режим работы с 14 июля по 19 августа.

Юго-западный участок линии до 20 августа по-прежнему работает по особому графику. Это связано с прокладкой современного бесстыкового пути, сообщает «Москва 24». В выходные и некоторые понедельники станции для пассажиров закрыты...