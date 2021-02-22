Силовики задержали нескольких участников одиночных пиктов в центре Москвы

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Сотрудники силовых структур Москвы задержали как минимум семь человек, которые стояли в одиночных пикетах на Арбате. Активисты стояли в 100 метрах друг от друга и держали плакаты с лозунгами по разным поводам.

Всех задержанных доставили в ОВД «Арбат». Полицейские предоставили им возможность совершить один телефонный звонок, что предусмотрено законом, передаёт «ОВД-Инфо».

Акции организовывали члены молодёжного объединения партии «Яблоко». Они держали плакаты о защите прав человека («Дело помощи утопающим—дело рук самих утопающих»), экономических проблемах и коррупции («Кризис не санкция—это стагнация» и «Вы любите деньги, больше чем надо») а также политическим репрессиям («Лес—не оппозиционер, просто так не посадишь» и «Сейчас его будут бить, возможно, даже ногами»).

Депутат Московской городской думы от «Яблока» Сергей Митрохин написал в Twitter, что пикетчикам вменяют статью об участии в не согласованном с властями массовом мероприятии.

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Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за неповиновение требованиям сотрудников силовых ведомств во время массовых акций и за нарушение порядка финансирования подобных мероприятий, писал NEWS.ru.