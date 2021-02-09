Госдума увеличит штрафы за неповиновение силовикам на массовых акциях

https://static.news.ru/photo/3dcc070a-6ad3-11eb-a08c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы за неповиновение требованиям сотрудников силовых ведомств во время массовых акций и за нарушение порядка финансирования подобных мероприятий вырастут. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума.

Документ предусматривает наказание за повторное неподчинение представителям правоохранительных органов или за воспрепятствование выполнению ими служебных обязанностей организатором собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Уточняется, что речь идёт о сотрудниках полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН.

Такое нарушение влечёт административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо административный арест до 30 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов для граждан. Что касается должностных лиц, в случае нарушения они обязаны будут выплатить от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 70 до 200 тысяч. В настоящее время размеры штрафов составляют 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до тысяч — для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч — для юридических лиц.

Помимо этого, повышаются штрафы за неповиновение представителям силовых ведомств в целом. Для граждан наказание составит от 2 до 4 тысяч рублей. Также допускается административный арест до 15 суток. Вводится и новый вид наказания — обязательные работы до 120 часов. Аналогичные наказания предусмотрены за неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля.

Уточняется порядок финансирования публичных мероприятий и ответственности за нарушения. В частности, неверный порядок сбора и расходования собранных средств и нарушение правил предоставления финансового отчёта повлечёт штраф для граждан от 10 до 20 тысяч рублей либо обязательные работы до 40 часов. Ответственность юридических лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч. Также штрафы предусмотрены в случае нарушения порядка возврата, перечисления в федеральный бюджет или расходования средств.

Если средства на проведение массовой акции перечисляет лицо, не имеющее на это права, штраф для граждан составит от 10 до 15 тысяч рублей, а для должностных лиц — 15–30 тысяч. Юрлицам в такой ситуации придётся уплатить от 50 до 100 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали за участие в акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального 31 января. Такое решение принял Фрунзенский районный суд города.

По мнению суда, Бондаренко «совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Депутата обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.