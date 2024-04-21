«Мой муж погиб, а твой сын в Дубае»: мэр Козупица привел в ярость весь Орск

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Василий Козупица

Новая попытка мэра Орска поговорить с жителями пострадавшего от паводка города обернулась скандалом — одна из женщин отчитала градоначальника перед камерами журналистов. За что ругают мэра Василия Козупицу, какая обстановка сейчас в Орске, и при чем здесь Дубай?

Чем недовольны жители Орска, почему ругают мэра Козупицу

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором жительница Орска кричит на мэра Козупицу. Женщина взорвалась после того, как мэр удивленно спросил ее, действительно ли она до сих пор не получила помощи от государства.

«Никакой! До сих пор! Никакой помощи! Муж у меня за что погиб? Ну конечно мне плохо! Плохо, потому что не дозвониться, ничего не сделать, никто не отвечает! А вы сидите, у вас все хорошо только! Имейте совесть уже! Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без воды, без всего! Ты сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае! Не стыдно?» — кричала женщина.

Мэр Козупица в это время стоит молча, не отвечая женщине. Собравшиеся жители Орска поддерживают ее заявления одобрительными возгласами. Женщина рассказала, что приехала в город на похороны мужа, и в результате осталась без ничего, в одних шортах.

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press Василий Козупица

Козупица после встречи отчитался, что «принял вопросы и пожелания в работу», пишет Baza.

Что сейчас происходит в Орске, ушла ли вода

Уровень воды реки Урал в Орске постепенно снижается, примерно на 14 см в день. 21 апреля на 20:00 он составил 500 см, пишет «Лента новостей Оренбурга». Критический уровень на этом участке составляет 700 см. В других водозаборах уровень Урала значительно выше — 959 см в Оренбурге, 908 см в Илеке.

Мэр города в своем Telegram-канале «Настоящий Козупица» сообщает, что большая часть города освободилась от подтопления. Решаются вопросы с подачей питьевой воды в дома, с этим помогают военнослужащие Ясненского ракетного соединения, которые раздали более 450 тысяч литров воды, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки в Орске освободилось от воды еще 928 жилых домов. В зоне подтопления 786 жилых домов — это 11% общего количества подтопленных домов с начала паводка. На Кумакском водозаборе стабильно работает 37 скважин. Это скважины повышенной водности с новыми, более мощными насосами. Заполняемый каждую ночь резервуар чистой воды позволяет подавать воду в районы, где вчера наблюдалось крайне слабое давление в водопроводе», — сообщил Козупица.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Кто смог получить помощь от государства

Ria56.ru сообщает, что согласно официальным данным на 21 апреля, решения по оказанию материальной помощи были приняты в отношении 43 768 жителей Оренбургской области, пострадавших от катастрофического паводка. Из них 43 009 человек получили единовременную материальную помощь на сумму 20 тыс. рублей; в связи с утратой имущества первой необходимости на 50 тыс. или 100 тыс. рублей — 759 человек. Всего поступило 385 169 заявлений на получение выплат, в работу было принято 383 032 заявления.

«Деньги зачислены на счета 39 247 оренбуржцам на сумму 804,13 млн руб., в том числе единовременная материальная помощь для 38 689 человек на сумму 773,78 млн руб.; финансовая помощь в связи с утратой имущества — 558 человек на сумму 30,35 млн руб., из них 50 тыс. руб. — 509 чел. (25,45 млн руб.); 100 тыс. руб. — 49 чел. (4,9 млн руб.)», — сообщает издание.

В Орске продолжает работать комиссия по оценке утраченного жителями имущества.

«За сутки городская комиссия по утрате имущества первой необходимости проинспектировала 720 жилых домов. В общей сложности пройдено 3390 жилых домов — это 48% общего числа подтопленных домов», — сообщил Козупица.

Что делает сын Козупицы в Дубае

Ранее стало известно, что сын мэра затопленного Орска Николай Козупица вместе с семьей находится в Дубае, где приобрел недвижимость на сумму 33 млн рублей. В видеообращении Василий Козупица подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что его сын «всего добился сам».

«Мой сын окончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер-геолог. Около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях, а сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию», — рассказал Козупица.

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press Василий Козупица

Telegram-канал BRIEF отмечает, что эта информация — «полуправда и только отчасти соответствует резюме его сына», которое есть на сайте LinkedIn. Как оказалось, геолог из МГУ Николай Козупица с 2017 года работает в американской нефтесервисной компании Schlumberger (текущий бренд SLB). На Сахалине он работал с августа 2017-го по июль 2022-го, в тот же период у него были командировки в ОАЭ, на Каспийское море и в Сибирь.

До этого Козупица-младший работал в российских нефтегазовых компаниях «Петрогеко» и Zoltav Resources.

«Итого имеем: на квартиру в Дубае 33 млн руб. накопить мог — факт. Ценный для России кадр — факт. Развивает теперь чужой нефтяной сектор — факт. Оправдание эмиграции как ролевой модели [для] способной молодежи в военное время дорого обойдется будущему экс-мэру — факт», — пишет BRIEF.

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