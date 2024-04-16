Что за скандал с сыном мэра затопленного Орска и квартирой в Дубае

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Василий Козупица

Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица прокомментировал информацию о жизни своего сына Николая за границей. Какие известны подробности случившегося, сколько стоила квартира наследника главы города в Дубае?

Что известно о жизни сына мэра Орска за границей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) представил видеорасследование, в котором говорится, что сын мэра Орска Василия Козупицы Николай в октябре 2022 года покинул Россию и переехал в Саудовскую Аравию вместе с семьей.

Также в ролике говорится, что Николай Козупица месяц назад обосновался в городе Дубае, где купил недвижимость, стоимость которой может составлять около 33 млн рублей. По информации ФБК, внуки мэра Орска также находятся в ОАЭ, где уже пошли в местные детсады и школы.

Подробности жизни сына мэра Орска появились на фоне сильнейшего наводнения в Оренбургской области из-за паводков и прорыва дамбы.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Что сказал мэр Орска о жизни сына за границей

Мэр Орска, отвечая на вопрос о том, откуда у его сына недвижимость в Дубае стоимостью 33 млн рублей, сообщил, что его наследник работает в Саудовской Аравии. По словам Козупицы, до переезда за границу сын много лет трудился на Сахалине в тяжелых условиях.

«Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын окончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер-геолог. Около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал», — сказал Козупица.

Градоначальник также обратил внимание, что его супруга находится в России, рядом с ним.

«А моя жена всегда со мной и вместе со мной переживает эти трудные времена», — добавил он.

Что известно о качестве дамбы в Орске и расходах на нее

Дамба в Орске была введена в эксплуатацию в 2014 году. Органы Гостехнадзора до прорыва сооружения выявили нарушения ее содержания. В марте 2024 года было направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического обеспечения в хорошем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы», — говорилось в релизе областной прокуратуры.

Стоимость строительства дамбы составила, по разным оценкам, от 910 млн до 930 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин считает, что сооружение на деле является земляным валом и не могло обойтись в миллиард рублей.

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров... С огромной скоростью огромная масса воды надавила не на дамбу, а на земляной вал», — заявил Файзуллин.

Он также пояснил, что дамба была рассчитана на нагрузку около 5,5 метра воды, а по факту уровень поднялся до 10 метров. В результате огромная масса надавила на сооружение «с огромной скоростью».

Что сейчас происходит в Орске и Оренбургской области

По последним данным, в Орске в результате прорыва дамбы затопило 6995 домов. В пунктах временного размещения остаются 675 человек. Всего в регионе затоплены 11,7 тысячи жилых домов и 18,7 тысячи приусадебных участков.

Депутат Госдумы от Оренбургской области Нина Останина считает, что говорить о возвращении жителей Орска в свои дома после наводнения преждевременно. Несмотря на то что вода постепенно уходит, она проникла глубоко в землю и успела вымыть значительный слой, а также затронула кладбища и скотомогильники.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

«Все это чревато опасными последствиями. Я буду требовать направить туда комиссию, чтобы в правительстве понимали, что это серьезно», — заявила Останина.

Как сообщил глава Минстроя РФ Ирек Энварович, жители пострадавших домов получат компенсацию на ремонт и восстановление жилья, разрушенного паводком в Оренбургской области. Она будет рассчитана в объеме семь тысяч рублей за квадратный метр. В некоторых регионах присутствует еще и внебюджетная поддержка.

«Эта ставка работает по всей территории нашей страны — это семь тысяч рублей на квадратный метр. Это восстановление, ремонт помещений, которые подверглись ущербу», — уточнил Файзуллин.

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