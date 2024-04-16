В Госдуме высказались о сроках возвращения жителей Орска в свои дома Депутат Останина: говорить о возвращении жителей Орска в свои дома рано

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Оренбургской области Нина Останина считает, что говорить о возвращении жителей Орска в свои дома после наводнения преждевременно. Комментируя ситуацию с паводками в регионе Lenta.ru, парламентарий отметила, что вода постепенно уходит, но она проникла глубоко в землю и успела вымыть значительный слой, а также затронула кладбища и скотомогильники.

Все это чревато опасными последствиями. Я буду требовать направить туда комиссию, чтобы в правительстве понимали, что это серьезно, — заявила Останина.

Депутат Госдумы Владимир Кошелев также подчеркнул, что о сроках восстановления Орска говорить рано. По его словам, наблюдается только незначительное снижение уровня воды. Необходимо дождаться, когда пройдет стихия и уйдет вода. Только после этого можно анализировать, какие дома получили повреждения. Кошелев заключил, что все будет зависеть от сроков паводка.

Врач-патолог Жанна Шмидт ранее предупредила, что затопление в Орске грозит распространением гепатита А, холеры и тифа. По ее словам, опасность возникновения инфекций появляется из-за фекальных стоков и попадания канализационных вод в водоемы и водозаборы. Врач напомнила, что защититься от заболеваний поможет вакцинация.