Врач предупредила о новой опасности, грозящей жителям Орска Врач Шмидт: затопление в Орске может привести к распространению гепатита А

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Затопление в Орске грозит распространением гепатита А, холеры и тифа, предупредила врач-патолог Жанна Шмидт. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что опасность возникновения инфекций появляется из-за фекальных стоков и попадания канализационных вод в водоемы и водозаборы.

Фекальные стоки могут привести к распространению ряда заболеваний, таких как холера, гепатит, тиф. В таких случаях важно своевременное лечение. Также необходимо контролировать попадание сточных или канализационных вод в водозаборы и речные водоемы, — пояснила Шмидт.

Из-за угрозы инфекций власти Орска приняли решение отключить водопровод, чтобы снизить риски распространения заболеваний. Питьевую воду доставляют на лодках спасатели. Врач напомнила, что защититься поможет и вакцинация. Так, уже более шести тысяч местных жителей привились от гепатита А.

Жители поселка Перовский в Оренбургской области ранее сами построили дамбу, которая спасла их жилье от затопления во время весенних паводков. Они собрали около 3 млн рублей и круглосуточно работали на протяжении пяти дней, чтобы ее возвести. Дежурство проводилось в том числе и по ночам: люди ходили с фонарями и проверяли, не подтекает ли сооружение.