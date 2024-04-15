Жители оренбургского поселка сами возвели дамбу, чтобы спастись от паводков

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Жители поселка Перовский в Оренбургской области сами построили дамбу, которая спасла их жилье от затопления во время весенних паводков, сообщает Telegram-канал Baza. Они собрали около 3 млн рублей и круглосуточно работали на протяжении пяти дней, чтобы ее возвести.

Протяженность дамбы составила 1,5 км. Местные жители своими силами спроектировали ее, заказали глину и начали строительство. Мужчины на протяжении пяти дней работали лопатами, а женщины помогали с едой. Дежурство проводилось в том числе и по ночам: люди ходили с фонарями и проверяли, не подтекает ли сооружение.

Дамба спасла дома жителей Перовского от затопления. По их словам, вода пребывала в течение пяти дней и пошла на убыль лишь 14 апреля. Местные утверждают, что администрация не оказывала им никакой помощи, а чиновники грозились их наказать за самодеятельность. Выплат при ЧС они также не получили — якобы за нарушения условия проживания.

Ранее глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что более 80 человек эвакуированы из сел под Томском в связи с паводком. Он отметил, что 12 человек, в том числе трое детей, размещены в пункте временного размещения.

До этого глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что паводок добрался до региона. По его данным, подтоплены 11 домохозяйств, эвакуированы 22 человека. Он выразил надежду, что масштабы проблемы будут меньше, чем на уральских территориях.