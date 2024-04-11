«Миллиард рублей не стоит»: глава Минстроя об орской дамбе Файзуллин назвал дамбу в Орске земляным валом, не стоящим 1 млрд рублей

Дамба в Орске, прорвавшаяся 5 апреля, на деле является земляным валом, заявил министр строительства России Ирек Файзуллин. Глава ведомства выразил уверенность, что она не может стоить 1 млрд рублей, передает РИА Новости.

Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров... С огромной скоростью, огромная масса воды надавила не на дамбу, а на земляной вал, — заявил Файзуллин.

Орская дамба была введена в эксплуатацию в 2014 году. Согласно оценкам, стоимость ее строительства составила от 910 до 930 млн рублей, выделенных из бюджета Оренбургской области.

Ранее Файзуллин оценил версию, согласно которой орскую дамбу могли повредить грызуны. Он призвал дождаться результатов исследования, которое Минстрой проведет совместно с Минприроды.

Также ранее глава Орска Василий Козупица сообщил о начале работы комиссии по оценке ущерба на территориях, где отступил паводок. О необходимости ее запуска Ирек Файзуллин говорил 10 апреля.

До этого глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что на сегодняшний день в пострадавшем от паводка городе жертв нет. Недопущение смертей от накрывшей регион стихии является главной задачей администрации.