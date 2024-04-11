В Орске заработали комиссии по оценке ущерба от паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Комиссии по оценке ущерба начали работать на территориях, где отступил паводок в Орске, сообщил в Telegram глава города Василий Козупица. О необходимости начать работу комиссий уже на этой неделе 10 апреля заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Там, где паводок отступил, начали работать комиссии по оценке причиненного ущерба, — написал Козупица.

Ранее стало известно, что уровень воды в Урале поднялся до 1060 сантиметров. В зоне подтопления оказались 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.

Пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила об эвакуации 7800 человек из подтопленных районов после прорыва дамбы и аномальных паводков. При этом наиболее сильные последствия стихии наблюдаются в Орске, Оренбурге и Бузулуке. Для всех эвакуированных граждан созданы необходимые бытовые условия, организовано трехразовое питание.

До этого глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что компенсация на ремонт и восстановление жилья, разрушенного паводком в Оренбургской области, будет рассчитана в объеме 7000 рублей за квадратный метр. Он добавил, что в некоторых регионах присутствует еще и внебюджетная поддержка. Всего, согласно данным правительства региона, стихия затронула 79 населенных пунктов. Подтопленными оказались 12 817 жилых домов.