Мэр Оренбурга ответил на вопрос о жертвах паводка Мэр Оренбурга: жертв паводка в городе нет

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Сергей Салмин

Жертв в пострадавшем от паводка Оренбурге сейчас нет, сообщил в эфире «Соловьев Live» глава города Сергей Салмин. По его словам, главной задачей властей стало недопущение жертв от накрывшей регион стихии. Градоначальник добавил, что ежедневно из опасных зон эвакуируют сотни людей, однако этот процесс нелегок ввиду сильного течения.

Слава богу, пока такого в городе нет. <...> Мы вывозим сотни людей за сутки, и это тоже непростая работа, потому что сейчас и ориентироваться довольно сложно, течение очень высокое, — ответил он на вопрос о жертвах.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о снижении уровня воды в Орске на 14 сантиметров. Глава региона отметил, что в городе наблюдается уверенная траектория снижения уровня воды. Он также выразил надежду, что объемы притока воды в Урал продолжат сокращаться.

До этого пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что из подтопленных районов после прорыва дамбы и аномальных паводков были эвакуированы 7800 человек. При этом сильнейшие последствия стихии наблюдаются в Орске, Оренбурге и Бузулуке.

11 апреля в ГУ МЧС Томской области сообщили, что в селе Вершинино затопило дороги, 22 жилых дома и 40 приусадебных участков. По данным ведомства, уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки серьезно повысился и приближается к критической отметке.