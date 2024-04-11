Паводки добрались до Томской области МЧС: в Томской области подтопило 22 жилых дома

В селе Вершинино Томской области затопило дороги, 22 жилых дома и 40 приусадебных участков, сообщили в региональном ГУМЧС. По данным ведомства, уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки серьезно повысился и приближается к критической отметке.

Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 187 см и составляет 591 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала — повысился на 134 см и составляет 447 см при опасной отметке 750 см, — предупредили спасатели.

Подъем воды произошел в результате образовавшегося затора на реке, пояснили в ГУМЧС. В зоне затопления проживает 29 человек. При этом жизнеобеспечение населения не нарушено, уточнили в ведомстве.

Тем временем в Оренбург, где по-прежнему наблюдается сложная паводковая ситуация, вылетел глава МЧС России Александр Куренков. Он проверит выполнение работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также оценит оказание помощи пострадавшим жителям и развитие паводка.

После прорыва дамбы и аномальных паводков в Оренбургской области эвакуировано 7800 человек из подтопленных районов. В правительстве региона сообщили, что наиболее сильные последствия стихии зафиксированы в Орске, Оренбурге и Бузулуке.