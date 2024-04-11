Глава МЧС России вылетел в Оренбург МЧС: Куренков направился в Оренбург из-за сложной паводковой ситуации

Глава МЧС России Александр Куренков направился в Оренбург, где по-прежнему наблюдается сложная паводковая ситуация, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что он проверит выполнение работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, Куренков оценит оказание помощи пострадавшим жителям и развитие паводка.

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной. В городе глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению и оценит развитие паводка, — говорится в сообщении.

Уровень воды в Урале поднялся до 1060 сантиметров. В зоне подтопления находятся 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.

Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила об эвакуации 7800 человек из подтопленных районов после прорыва дамбы и аномальных паводков. При этом наиболее сильные последствия стихии наблюдаются в Орске, Оренбурге и Бузулуке. Для всех эвакуированных граждан созданы необходимые бытовые условия, организовано трехразовое питание.

Также ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что бизнес и физических лиц в зоне подтопления в Оренбуржье могут полностью освободить от уплаты налогов. Кроме того, обсуждается вариант их сокращения их в пять-шесть раз.